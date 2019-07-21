На Ямале восстановлено движение поездов на участке, где сошли с рельсов вагоны с углем

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Собь - Харп Северной железной дороги в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, где произошел сход с рельсов вагонов с углем, вновь открыт для движения, сообщила в воскресенье пресс-служба железной дороги.

В субботу между станциями Собь и поселком Харп сошли с рельсов 12 вагонов с углем. Никто не пострадал, но из-за схода вагонов были задержаны пассажирские поезда №209 Лабытнанги - Москва и №22 Москва - Лабытнанги, поезд Воркута - Лабытнанги был отменен.

"Однопутный участок Собь - Харп Северной железной дороги 21 июля в 02:33 открыт для движения поездов. В 02:43 мск пассажирский поезд №209 Лабытнанги - Москва отправлен со станции Харп, задержка составила 17,5 часов. Со станции Елецкая готовится к отправлению поезд №22 Москва - Лабытнанги, задержка составляет более 11 часов. Поезд №209 следует в Москву специальным диспетчерским расписанием, чтобы максимально сократить время задержки в пути", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сошедшие вагоны грузового поезда подняты на рельсы в 23:05 мск. "В восстановительных работах были задействованы 134 человека, два восстановительных поезда. Причины происшествия выясняет специальная комиссия ОАО "РЖД", - добавили в пресс-службе.