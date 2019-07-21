На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Ford Transit допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "КамАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки и двое пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел около 03:40 21 июля. Машины столкнулись на 82-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив на территории Темрюкского района. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.