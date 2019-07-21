Циклон из Монголии пришел в четыре региона Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Четыре региона Сибирского и Дальневосточного федеральных округов оказались под воздействием циклона, пришедшего из Монголии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"По данным на 08:40 мск 21 июля, циклон, пришедший с территории Монголии, в течение суток начал оказывать воздействие на территории Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, наибольшее количество осадков выпало в Могочинском районе Забайкальского края - до 34 мм, в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края - до 44 мм, в Зейском районе Амурской области - до 59 мм.

В результате в Бурятии подтопило 27 частных жилых домов в одном населенном пункте. Они от воды уже освободились. В Благовещенске Амурской области подтоплены 65 приусадебных участков.