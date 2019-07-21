Причиной пожара в интернате для престарелых под Брянском могло стать курение в помещении

ТАСС, 21 июля. Пожар в интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области, в котором в ночь на воскресенье погиб один человек, мог возникнуть из-за курения в помещении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По предварительным данным, причиной возгорания могло стать курение. В комнате, где произошел пожар, проживал мужчина, он был инвалидом, у него не было ног, не исключено, что он нарушил правила противопожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ситуация в интернате находится на контроле правительства региона. "Проверкой случившегося займется межведомственная комиссия, интернату будет оказана помощь в проведении ремонта в поврежденном огнем помещении. Масштабных последствий пожара удалось избежать благодаря грамотным действиям сотрудников интерната, которые организовали эвакуацию пациентов, не допустили распространение огня", - добавили в пресс-службе.

Следственным управление СК РФ по Брянской области проводится доследственная проверка по факту гибели человека. Прокуратура региона проверит соблюдение в учреждении требований пожарной безопасности. "Всего в корпусе интерната, где произошел пожар, проживают 97 человек, из которых 39 были эвакуированы, необходимости в эвакуации остальных не было", - сообщила пресс-служба прокуратуры на официальном сайте.

Сообщение о пожаре в интернате, расположенном в деревне Дарковичи Брянского района, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС в 01:32 мск 21 июля. В результате возгорания погиб мужчина 1949 года рождения, повреждено помещение на первом этаже здания на площади 20 кв. м.

Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов - государственное учреждение Брянской области, находится в ведении регионального департамента семьи, социальной и демографической политики. Интернат открыт в 1994 году, состоит из двух корпусов, в которых есть медицинские отделения, отделение для обслуживания граждан, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Общая численность проживающих составляет около 260 человек.