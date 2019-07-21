В МВД подтвердили задержание нескольких болельщиков после матча "Спартак" - "Ростов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 21 июля. /ТАСС/. Полиция задержала нескольких футбольных болельщиков после матча между "Ростовом" и "Спартаком", который прошел в субботу на стадионе "Ростов-Арена". Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) в опубликованном на сайте организации заявлении сообщала, что после матча были задержаны восемь болельщиков, а один обратился за медицинской помощью.

"Во время матча болельщики одной из команд, присутствующие на мероприятии, допустили нарушение общественного порядка и спровоцировали конфликт со стюардом, обеспечивающим порядок на территории стадиона. После проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии правонарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований")", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что благодаря слаженным действиям сотрудников силовых структур удалось не допустить развития конфликтных ситуаций.

В пресс-службе управления Росгвардии по региону в свою очередь сообщили, что были задержаны восемь человек. "Во время футбольного матча между командами "Ростов" и "Спартак" болельщики одной из команд допустили нарушение общественного порядка: зажигали файеры и петарды, о запрете использования которых были неоднократно предупреждены сотрудниками полиции. Кроме того, один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем", - сказали в ведомстве.

Матч второго тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся в субботу на "Ростов-Арене", встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. Фанатам разрешили покинуть стадион через 45 минут после окончания матча.

В новость в 12:45 мск внесены изменения - добавлены подробности.