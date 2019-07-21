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Полиция проводит проверку из-за стрельбы с балкона дома в Санкт-Петербурге

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона жилого дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"21 июля 2019 года, около 01:40 мск, в полицию Василеостровского района с заявлением обратился гражданин 1997 года рождения, который сообщил, что в одной из квартир на Шкиперском проспекте около 01:30 мск мужчина совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья с балкона первого этажа в сторону деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали гражданина 1985 года рождения, который был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

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