Источник: вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в экстренных службах.

"Boeing 737 авиакомпании "Россия" который выполнял рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Посадка прошла штатно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. В настоящее время они ожидают резервного борта, чтобы вылететь в Прагу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта "Внуково", во время полета сработал датчик пожара, экипаж отключил его и принял решение возвращаться в Москву. "Пассажиры рейса находятся в аэропорту, авиакомпания ищет для них другой борт. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (13:54 мск) — добавлен комментарий пресс-службы аэропорта "Внуково".