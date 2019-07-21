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В Бишкеке автомобиль во время соревнований въехал в зрителей

В больницу попал один человек

БИШКЕК, 21 июля. /ТАСС/. Автомобиль во время проводимых в Бишкеке в воскресенье автосоревнований въехал в зрителей. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУВД.

"По предварительным данным, во время проводимых в центре города на площади Победы соревнований по дрифтингу один из участников не справился с управлением и врезался в зрителей", - заявил представитель ведомства.

По его словам, в результате наезда один человек был госпитализирован. "Пострадавший доставлен в одну из больниц Бишкека, состояние его здоровья не вызывает опасений у медиков", - отметил собеседник.

Еще несколько зрителей "получили медицинскую помощь на месте ЧП".

"В настоящее время изучаются все обстоятельства данного инцидента", - заверил представитель ГУВД.

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Киргизия
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