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Экипаж вернувшегося во "Внуково" самолета "России" не зафиксировал задымления

В лайнере ранее сработал датчик пожарной сигнализации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании "Россия", направлявшегося в Прагу и вернувшегося в аэропорт "Внуково" из-за срабатывания пожарной сигнализации, не обнаружил следов задымления во время полета. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

"После вылета рейса 5739 произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении самолета. В целях соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта "Внуково". Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили", - говорится в сообщении.

Самолет отстранен от полетов, идет расследование происшествия. Пассажиры рейса вылетят резервным бортом после 14:30 мск, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в воскресенье источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке.

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