Завоз мусора приостановлен на загоревшийся в Саратовской области полигон

САРАТОВ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники приостановили завоз мусора на полигон в Энгельсском районе, где в воскресенье началось задымление периметра захоронения ТКО. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе эксплуатанта полигона - регионального оператора по обращению с ТКО региона - филиала "Управления отходами".

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром, предположительно, после поджога, началось тление и задымление края мусорного полигона в Энгельсском районе, площадь составляет порядка 100 кв. м. Открытого пламени нет, речь идет о сильном задымлении.

"На сутки, до ликвидации источника задымления приостановлен завоз мусора на полигон", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что опасности масштабного возгорания карты полигона для захоронения ТКО нет. При этом, энгельсский мусороперерабатывающий комплекс, находящийся поблизости от полигона, работает в штатном режиме.

По данным регоператора, поджог мог произойти из-за попытки посторонних лиц найти металл в мусоре для последующей сдачи.

"Работники нашего полигона регулярно наблюдают возгорание и задымление на старой муниципальной свалке. Чаще всего они рукотворные, когда люди пытаются добыть металл и для этого выжигают все вокруг него" - отметил собеседник агентства.