В Петербурге арестован обвиняемый в нападении с ножом на пассажиров метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Петербурга в воскресенье вынес постановление о заключении под стражу Фетулаха Гамдулаева, которого обвинили в нападении с ножом на двух пассажиров метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Ленинский районный суд постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фетулаха Гамдулаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказано в сообщении.

Мера пресечения избрана до 18 сентября. Сам Гамдулаев возражал против ареста, в суде заявил, что ранил ножом пассажиров, потому что сам защищался от нападения. Кроме того, он отметил, что оформил явку с повинной.

Инцидент произошел в пятницу вечером в вагоне метро на станции "Пушкинская", где, по версии следствия, 36-летний обвиняемый напал с ножом на двух пассажиров. По данным региональных СМИ, причиной конфликта стало то, что пассажиры в силу проблем со слухом не ответили злоумышленнику, выходят ли они из вагона. Один из пострадавших госпитализирован.