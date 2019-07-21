Три "Сапсана" задерживаются в Петербурге из-за неисправности на одной из станций

ТАСС, 21 июля. Несколько поездов, в том числе три скоростных "Сапсана", задерживаются из-за технической неисправности на станции Санкт-Петербург - Товарный - Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД). Время опоздания составляет от 10 минут до часа, сообщается в воскресенье на сайте ОЖД.

"Сегодня, 21 июля, в 11:50 (мск) на станции Санкт-Петербург - Товарный - Московский Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, трех высокоскоростных поездов "Сапсан", также нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД. В пути следования задержаны поезда "Сапсан" №756 на восемь минут, №761, №763 на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа", - говорится в сообщении.

Общее количество и номера задержанных поездов не сообщается. Железнодорожники ведут работы по нормализации графика, отмечают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.