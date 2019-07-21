В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестные вандалы исписали красной краской памятник Ватутину в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

"В ночь на 21 июля в Полтаве неизвестные изрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину", - цитирует пресс-службу агентство УНИАН.

Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство. Отмечается, что хулиганы закрасили на памятнике инициалы Ватутина и написали слово "враг".

Памятник Ватутину в Полтаве был открыт в сентябре 2013 года.

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Генерал Ватутин погиб от рук боевиков Украинской повстанческой армии (ее деятельность запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. Он похоронен в Киеве в Мариинском парке. На памятнике военачальнику написано: "Генералу Ватутину от украинского народа".