Табло на федеральных дорогах "Сортавала" и КАД отключены из-за аварии на кабельной сети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Табло и знаки переменной информации на федеральной трассе "Сортавала" и Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга отключены из-за произошедшей в воскресенье аварии на кабельной сети. Как сообщили журналистам в Управлении федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства, работу оборудования планируют восстановить в течение суток.

"В связи с аварией на кабельной сети 21 июля вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД и автодороге "Сортавала". Ориентировочный срок восстановления оборудования - 22 июля", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут производиться генеральными подрядными организациями ООО "Светосервис-СПб" и ООО "Профинженерстрой" в круглосуточном режиме. Задействованы аварийные бригады рабочих, усиленные специализированной техникой.

Автодорога А-121 "Сортавала" связывает Санкт-Петербург с карельским городом Сортавала. Далее трасса идет севернее Ладожского озера вплоть до трассы Р-21 "Кола", идущей от Санкт-Петербурга к Мурманской области.

КАД - федеральная автодорога, протяженностью около 140 километров вокруг Санкт-Петербурга. По всей протяженности количество полос для движения на трассе меняется от четырех до восьми, также на ней расположено более 20 транспортных развязок и порядка 100 тоннелей, мостов, эстакад и путепроводов. Часть дороги также проходит по дамбе - комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений.