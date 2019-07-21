Огонь может перекинуться на поселок в Оренбургской области из-за возгорания травы

ТАСС, 21 июля. Поселок Акжарское в Оренбургской области, где проживают 350 человек, находится под угрозой возгорания из-за загоревшейся сухой травы, для эвакуации жителей подготовлены автобусы, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Ясненского городского округа в непосредственной близости от [поселка] Акжарское. В связи с порывистым ветром до 19 м/с происходит стремительное распространение огня по фронту 4 км. Создалась угроза распространения огня на Акжарское", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что для эвакуации населения в случае ухудшения обстановки уже подготовлены автобусы, принять людей готовы в пункте временного размещения в техникуме в городе Ясный, где могут разместиться до 400 человек. По данным пресс-службы в поселке Акжарское расположено 140 домов, население 350 человек, 86 из которых - дети.

Сейчас для того, чтобы не допустить распространения огня, территория опахивается трактором, на месте организована работа Орской специализированной лаборатории для контроля качества атмосферного воздуха.

Акжарское - населенный пункт в Ясненском городском округе в юго-восточной части Оренбургской области, находится в степной зоне на расстоянии примерно 31 км от города Ясный, административного центра района.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем в воскресенье в регионе местами ожидается максимальная температура воздуха +30…+32 градуса Цельсия.