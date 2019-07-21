Сбой в движении поездов Октябрьской железной дороги в Петербурге устранен

ТАСС, 21 июля. Движение на Московском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) восстановлено и введено в график после сбоя на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский, из-за которого были задержаны несколько поездов, в том числе три "Сапсана". Об этом в воскресенье сообщается на сайте ОЖД.

"Сегодня в 11:50 (мск) на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, которая полностью устранена специалистами железной дороги в 14:00. В настоящее время поезда на московском направлении курсируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут. Задержки в движении девяти поездов дальнего следования и пяти электричек составили от 20 минут до полутора часов.