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Пожарные сняли угрозу перехода огня с загоревшейся сухой травы на село под Оренбургом

На месте работает лаборатория для контроля качества атмосферного воздуха

ТАСС, 21 июля. Пожарным удалось снять угрозу распространения огня на село Акжанское в Оренбургской области, возникшую из-за загоревшейся рядом с ним сухой травы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В настоящее время угроза распространения огня на село Акжарское снята", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте организована работа специализированной лаборатории для контроля качества атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания сухой травы на территории Ясненского городского округа в непосредственной близости от села Акжарское создалась угроза распространения огня. Для эвакуации населения в случае ухудшения обстановки были подготовлены автобусы, принять людей готовы в пункте временного размещения в техникуме в городе Ясном. По данным пресс-службы, в Акжарском расположено 140 домов, его население - 350 человек, в том числе 86 детей.

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