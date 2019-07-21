Пожарные сняли угрозу перехода огня с загоревшейся сухой травы на село под Оренбургом

ТАСС, 21 июля. Пожарным удалось снять угрозу распространения огня на село Акжанское в Оренбургской области, возникшую из-за загоревшейся рядом с ним сухой травы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В настоящее время угроза распространения огня на село Акжарское снята", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте организована работа специализированной лаборатории для контроля качества атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания сухой травы на территории Ясненского городского округа в непосредственной близости от села Акжарское создалась угроза распространения огня. Для эвакуации населения в случае ухудшения обстановки были подготовлены автобусы, принять людей готовы в пункте временного размещения в техникуме в городе Ясном. По данным пресс-службы, в Акжарском расположено 140 домов, его население - 350 человек, в том числе 86 детей.