МВД Украины открыло более 30 уголовных дел по фактам нарушений на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел (МВД) Украины получило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства на внеочередных выборах в Верховную раду, в результате было открыто 33 уголовных дела. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

Выборы в Раду. Исчезающие чернила, сейф в кастрюле и пирожки за 5 копеек

"По состоянию на 17:00 21 июля полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что наибольшее число нарушений зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях и городе Киеве. Преимущественно они связаны с незаконной агитацией, препятствием осуществлению избирательного права, конфликтами, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней, имущества, а также сообщениями о минировании.

"Примерно 40% людей уже пришли на участки и отдали свой голос за того или иного кандидата. За три часа до завершения выборов мы ожидаем явку избирателей до 50% ", - добавил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Всего с начала предвыборной кампании в Раду зарегистрировано 8954 нарушений, связанных с избирательным процессом, составлены 1288 административных протоколов, по 396 сообщениям открыты уголовные дела.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4-5%, находясь на грани прохождения в парламент.