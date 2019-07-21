В трех районах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в данный момент введен на территории трех районов Оренбургской области из-за природных (ландшафтных) пожаров, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В Ясненском городском округе введен режим ЧС. Режим ЧС также действует и на территории Новоорского и Домбаровского районов", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее на территории Новоорского района загорелась сухая трава, площадь земель, выжженных пожаром в степи, достигла 50 тыс. га. Сухая трава горит и в Ясенском районе, в Домбаровском районе загорелся лесной массив.

"В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует. В ночное время работы по ликвидации пожаров продолжатся, а также будет осуществляться дозор населенных пунктов и проблемных участков степи", - уточняется в сообщении.

По данным ГУ МЧС, такая обстановка обусловлена сухой, жаркой и ветреной погодой, а также несоблюдением населением требований пожарной безопасности. "Зачастую пожары возникали в результате неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного пала сухой травы, сжигания мусора," - отмечает пресс-служба.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье в регионе максимальная температура воздуха составила от +30 до +32 градусов.