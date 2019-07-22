Источник: в Чите сотрудники ФСБ задержали пожарного во время совещания

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова во время совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Задержан майор МЧС Пименов. Его подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
Региональные управления ФСБ и СК России пока никак не комментируют произошедшее.
Комментарием Сапожникова ТАСС также пока не располагает.