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Источник: в Чите сотрудники ФСБ задержали пожарного во время совещания

По словам собеседника агентства, заместитель начальника третьего отряда краевой Федеральной противопожарной службы Иван Пименов подозревается в хищении бюджетных средств
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова во время совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Задержан майор МЧС Пименов. Его подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

Региональные управления ФСБ и СК России пока никак не комментируют произошедшее.

Комментарием Сапожникова ТАСС также пока не располагает.

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