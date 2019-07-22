Более 20 туристов пропали без вести в горах Китая из-за ливней

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Группа из 285 туристов застряла в горах вблизи города Ичунь в провинции Цзянси на востоке Китая из-за прошедших там сильных дождей. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека погибли, 23 числятся пропавшими без вести.

В репортаже отмечается, в воскресенье около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в горной местности вблизи деревни Гаоху рядом с городом Ичунь прошли ливни, которые вызвали паводок.

По данным на 21:40 воскресенья (16:40 мск), более 200 туристов были эвакуированы.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. По данным ТВ, в них задействовано свыше 530 спасателей, а также беспилотные летательные аппараты.