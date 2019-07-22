CNN: во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии на пляже

ТАСС, 22 июля. Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Об этом в воскресенье информировал телеканал CNN.

По данным телеканала, один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет. Трое из них отказались от госпитализации.

Отмечается, что ранения получили двое иностранных туристов, национальность которых не сообщается, а также трое сотрудников фирмы по прокату водных мотоциклов.