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СМИ: пираты напали на южнокорейское судно неподалеку от Сингапурского пролива

Пираты скрылись, забрав с собой, по данным СМИ, около $13 тысяч наличными и личные вещи моряков

ТАСС, 22 июля. Вооруженные люди атаковали грузовое судно Республики Корея CK Bluebell неподалеку от Сингапурского пролива. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти в порту Пусан.

Отмечается, что нападение длилось около 30 минут, после чего пираты скрылись, забрав с собой около $13 тысяч наличными, а также некоторые личные вещи моряков, в частности мобильные телефоны, одежду и обувь. Некоторые члены экипажа получили легкие травмы, пытаясь оказать сопротивление.

Сообщается, что судно после инцидента продолжило рейс.

Министерство морского и рыбного хозяйства Южной Кореи оповестило о происшествии другие суда страны, находящиеся поблизости, чтобы они проявляли бдительность, информирует агентство.

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