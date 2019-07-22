Принесенные циклоном "Данас" ливни подтопили детский лагерь и частные дома на юге Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Принесенные в Приморье циклоном "Данас" ливни затопили район Соколовка в поселке Преображение на юге региона. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, сообщили ТАСС в администрации поселка.

"Воды было по пояс, сейчас она спала сантиметров на 60 и продолжает спадать. Там частный сектор, многие там не живут постоянно, а живут в квартирах, а в этом районе держат хозяйство, дачу. В зону подтопления попало около 30 домов. Постоянно там живет около 100 человек, но эвакуация не понадобилась, все люди были на работе", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя администрации, этот район регулярно оказывается в зоне подтопления. Кроме этого, нарушено транспортное сообщение с поселком: вода подмыла мост на дороге в Преображение, и теперь на нем ограничено движение транспорта, открыть его планируется примерно через восемь часов.

Также в зону подтопления попал лагерь "Юный рыбак" в пяти километрах от Преображения. В нем находятся только сторож и директор, детей в лагере нет: первая смена уже закончилась, а вторую несколько раз откладывали из-за массового заболевания, которое произошло здесь в начале июля.

"Лагерь затопило утром, вода поднялась буквально в течение 40 минут. <...> Пострадали хозяйственные постройки, административные, корпуса. Подъем воды уже приостановился. <...> Пока сложно говорить, когда может состояться вторая смена: подъезды к лагерю смыты, <...> реки Теплый Ключ и Соколовка слились, и теперь вокруг сплошная вода", - рассказал ТАСС директор лагеря Олег Марковцев.

Преображение - крупный рыбацкий поселок городского типа на юге Приморья на берегу одноименной бухты, градообразующее предприятие - Преображенская база тралового флота. Со стороны суши поселок окружен Лазовским государственным заповедником. Население поселка - 6,8 тыс. человек.