Полиция Гонконга расследует массовую драку с избиением демонстрантов на станции метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга расследует массовую драку на станции метро Юэн Лун, где в воскресенье поздно вечером большая группа неизвестных людей с палками избила демонстрантов, возвращавшихся после массовой акции протеста из центра города. Пока задержаний по этому делу не производилось, сообщил журналистам в понедельник суперинтендант Джон Цзе из пресс-службы правоохранительных органов.

Он объяснил факт позднего появления стражей порядка на месте происшествия их "большой занятостью" в связи с различными другими инцидентами в тот день. Полицейские прибыли лишь спустя 35 минут, когда нападавшие уже разбежались. Офицер опроверг предположения о том, что органы правопорядка якобы намеренно не спешили вмешиваться в ситуацию.

Джон Цзе пояснил, что вскоре после начала драки там оказались двое полицейских, однако они решили, что сами не справятся и вызвали подкрепление.

Возвращавшихся после демонстрации активистов, одетых в черное, атаковала группа людей в белом с масками на лицах. Нападавших было больше сотни. В результате инцидента 36 человек получили ранения. Состояние одного пациента врачи расценивают как критическое, еще пятерых как серьезное.

Инцидент произошел в отдаленном спальном районе в материковой части города близ границы с материковым Китаем. По некоторым предположениям, в нападении могли быть замешаны нанятые члены преступной группировки, имеющие отношение к местным бандам-"триадам".

Власти Гонконга решительно осудили данный инцидент, а также радикальные выходки демонстрантов в центре города. В воскресенье часть агрессивно настроенных активистов вышла за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стянулась к канцелярии центральных властей КНР в этом специальном административном районе. Радикалы стали забрасывать здание яйцами, разрисовывать его стены граффити, испачкали черной краской герб страны. Позже их оттеснила полиция, которая затем применила слезоточивый газ и резиновые пули для "зачистки" района Шэн Ван.