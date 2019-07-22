Движение четырех пассажирских поездов задержано в Коми из-за схода вагонов с углем

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Сход вагонов с углем на станции Керки в Республике Коми стал причиной задержки движения четырех пассажирских поездов с 451 пассажиром, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

Сход 23 вагонов с углем произошел 22 июля около 03:00 мск на железнодорожной станции Керки. В аварию попал грузовой поезд Воркута - Череповец в составе 54 вагонов, повреждены железнодорожные пути, проезда нет. В результате инцидента никто не пострадал.

"Задержка движения пассажирских поездов: поезд №42 сообщением Москва - Воркута (147 человек, из них двое детей), с 05:45 находится на станции Сосногорск, поезд №41 сообщением Воркута - Москва (142 человека, из них пятеро детей), с 03:48 находится на станции Ираель. Поезд № 305 сообщением Усинск - Сыктывкар (86 человек, из них двое детей), с 05:00 находится на станции Зеленоборск. Поезд № 306 сообщением Сыктывкар - Усинск (76 человек, из них двое детей), в 06:30 прибыл на станцию Сосногорск. Пассажиры задержанных поездов будут находиться на местах в поездах, питьем и питанием обеспечены ОАО "РЖД", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

К месту происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Сосногорск, Печора, Микунь и Сольвычегодск Архангельской области, а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и психологическая служба МЧС России по Республике Коми. В 05:00 19 вагонов с углем были отбуксированы на станцию Сосногорск.