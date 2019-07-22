Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя в Краснодаре

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели продолжают ликвидировать последствия прошедшего в Краснодаре сильного дождя на 53 объектах. Всего же оказались подтопленными 88 придворовых территорий и дорог, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По состоянию на 06:00 мск поступило 39 заявок о подтоплении автодорог (24 заявки в работе) и 49 заявок - о подтоплении участков придомовой территории частных и многоквартирных домов (29 заявок в работе). Работы по откачке воды продолжаются, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вода зашла в три дома в Краснодаре.
Дождь, который начался в Краснодаре с утра в воскресенье, подтопил парковки крупных торговых центров, местный рынок, дворы практически во всех районах города. На некоторых улицах было затруднено движение трамваев.
По прогнозу синоптиков, в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение. 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.