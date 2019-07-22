Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя в Краснодаре

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели продолжают ликвидировать последствия прошедшего в Краснодаре сильного дождя на 53 объектах. Всего же оказались подтопленными 88 придворовых территорий и дорог, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По состоянию на 06:00 мск поступило 39 заявок о подтоплении автодорог (24 заявки в работе) и 49 заявок - о подтоплении участков придомовой территории частных и многоквартирных домов (29 заявок в работе). Работы по откачке воды продолжаются, говорится в сообщении.