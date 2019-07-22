Задержанный в мэрии Читы пожарный подозревается в хищении 1,6 млн рублей

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов, задержанный в понедельник сотрудниками ФСБ во время совещания в мэрии Читы, подозревается в хищениях на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Установлено, что в мае 2018 года третий отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю заключил госконтракт с одной фирмой на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 млн рублей. Пименов, который отвечал за эксплуатацию этой техники, договорился с директором фирмы о хищении части средств, предназначенных на оплату контракта. Общая сумма похищенного составила 1 млн 652 тыс. рублей", - сказал Марков.

Он уточнил, что, по данным следствия, директор фирмы оказывал лишь часть услуг по контракту - поставку запчастей для техники. Остальные работы - обслуживание и ремонт техники - по указанию Пименова выполняли его подчиненные. Деньги, предназначенные на эти работы, подозреваемые и похитили. Они составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была произведена оплата по госконтракту.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело возбуждено в отношении Пименова, а также директора и главного бухгалтера фирмы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Пименова задержали в зале заседаний мэрии Читы перед началом совещания у и.о. руководителя администрации города Александра Сапожникова. Он задержан на 48 часов. В домах и кабинетах подозреваемых проведены обыски.