Вернувшийся в аэропорт Тюмени борт Utair вылетел в пункт назначения

22 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Тюмень - Минеральные Воды (Ставропольский край) и вернувшийся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси, вылетел в пункт назначения в 10:33 мск, следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

Самолет вылетел из Тюмени в 05:35 мск 22 июля. В 06:13 мск воздушное судно произвело благополучную посадку, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК, на борту воздушного судна находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа.