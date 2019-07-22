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Вернувшийся в аэропорт Тюмени борт Utair вылетел в пункт назначения

По данным онлайн-табло, воздушное судно отправилось в 10.33 мск

22 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Тюмень - Минеральные Воды (Ставропольский край) и вернувшийся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси, вылетел в пункт назначения в 10:33 мск, следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

Самолет вылетел из Тюмени в 05:35 мск 22 июля. В 06:13 мск воздушное судно произвело благополучную посадку, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК, на борту воздушного судна находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа.

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РоссияТюменская областьСтавропольский край
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