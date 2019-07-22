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Правоохранители в Нижнем Новгороде установили организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"

По данным следствия, подозреваемые побуждали последователей к разрыву родственных и семейных отношений и непризнанию органов государственной власти

ТАСС, 22 июля. Сотрудники МВД и УФСБ России по Нижегородской области установили личности девяти организаторов религиозной организации, запрещенной в России. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе, опубликованном на сайте Главного управления МВД по Нижегородской области.

"Лидерами религиозной организации, признанной в России экстремистской, являлись девять жителей Нижегородской области в возрасте от 23 до 52 лет, в числе которых две женщины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, подозреваемые пропагандировали свое превосходство над другими людьми, занимались вербовкой новых последователей, побуждали последователей к разрыву родственных и семейных отношений и непризнанию органов государственной власти.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, подозреваемые принадлежат к "Свидетелям Иеговы" (деятельность этой организации запрещена на территории РФ).

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