Полиция ликвидировала в Самаре лабораторию по производству синтетических наркотиков

ТАСС, 22 июля. Сотрудники полиции задержали в Самаре двух подозреваемых в производстве и сбыте синтетических наркотиков. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, всего в нарколаборатории обнаружено 20 кг наркотиков и 120 кг прекурсоров.

"Злоумышленники создали разветвленную сеть по сбыту синтетических наркотиков на территории Центрального и Приволжского федеральных округов России. В гаражных боксах они оборудовали нарколабораторию, а также место для хранения и фасовки смертоносного товара. При обыске указанных помещений обнаружено лабораторное оборудование, изъято более 20 кг синтетических наркотиков и свыше 120 кг прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведенной экспертизой", - сказала она.

По ее словам, заказы принимались через интернет-магазин, а после получения денег на указанные счета электронных платежей покупателю сообщалось место тайника-закладки. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").