В Липецке полиция начала проверку после осквернения памятника Сталину

ТАСС, 22 июля. Сотрудники полиции в Липецке начали проверку по заявлению регионального отделения Коммунистической партии РФ об акте вандализма в отношении памятника Сталину и о попытке поджечь дверь в офисное здание, где областное отделение КПРФ арендует офисы. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова.

"В полицию было сообщение на телефон "02", что облит памятник Сталину. Выезжала группа, идет проверка, в том числе изучаются [записи] камер наружного видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства, лица, причастные к событиям, чтобы дать им правовую оценку", - сказала Маслакова.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, в ночь на 21 июля группа из нескольких молодых людей атаковала Липецкое региональное отделение их партии на улице Кузнецова. "Молодые люди атаковали памятник Станину и входную дверь в наш областной комитет. Бюст облили строительной пеной, внизу из баллончика написали "Сталин - палач народов", к входной двери привязали петарды и газовый баллончик, петарда взорвалась, а баллончик не взорвался", - рассказал Разворотнев, уточнив, что бюст Сталину был установлен к 70-летию Победы.

Он добавил, что это второй акт вандализма в отношении памятника Сталину в Липецке с начала года. "Первый акт вандализма был за день до Дня Победы, 8 мая. Молодая женщина облила памятник Сталину краской и пыталась расколотить молотком, ее личность установили. И в ночь на воскресенье второй случай. Мы подали заявление, на месте работают следователи", - сказал собеседник агентства.