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В Липецке полиция начала проверку после осквернения памятника Сталину

Первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев сообщил, что группа из нескольких молодых людей ночью атаковала региональное отделение партии

ТАСС, 22 июля. Сотрудники полиции в Липецке начали проверку по заявлению регионального отделения Коммунистической партии РФ об акте вандализма в отношении памятника Сталину и о попытке поджечь дверь в офисное здание, где областное отделение КПРФ арендует офисы. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова.

"В полицию было сообщение на телефон "02", что облит памятник Сталину. Выезжала группа, идет проверка, в том числе изучаются [записи] камер наружного видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства, лица, причастные к событиям, чтобы дать им правовую оценку", - сказала Маслакова.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, в ночь на 21 июля группа из нескольких молодых людей атаковала Липецкое региональное отделение их партии на улице Кузнецова. "Молодые люди атаковали памятник Станину и входную дверь в наш областной комитет. Бюст облили строительной пеной, внизу из баллончика написали "Сталин - палач народов", к входной двери привязали петарды и газовый баллончик, петарда взорвалась, а баллончик не взорвался", - рассказал Разворотнев, уточнив, что бюст Сталину был установлен к 70-летию Победы.

Он добавил, что это второй акт вандализма в отношении памятника Сталину в Липецке с начала года. "Первый акт вандализма был за день до Дня Победы, 8 мая. Молодая женщина облила памятник Сталину краской и пыталась расколотить молотком, ее личность установили. И в ночь на воскресенье второй случай. Мы подали заявление, на месте работают следователи", - сказал собеседник агентства.

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