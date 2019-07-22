СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми

ТАСС, 22 июля. Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 22 июля примерно в 03:00 мск на участке местности, расположенном с 1593 км 9-го пикета по 1594 км 1-го пикета железнодорожного перегона Сосногорск - Кожва, произошел сход вагонов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Движение поездов на этом участке приостановлено, пострадавших нет, отметили в управлении. "Задержка составила более восьми часов, до настоящего времени движение не восстановлено", - добавили в ведомстве.

В аварию попал грузовой поезд Воркута - Череповец с 54 вагонами. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, они могут занять двое суток. Ожидается задержка нескольких поездов, пассажиров планируется доставлять до места назначения альтернативными видами транспорта.