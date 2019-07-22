Источник: замначальника УФСИН по Саратовской области стал фигурантом дела о мошенничестве

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Высокопоставленный сотрудник УФСИН по Саратовской области подозревается в совершении мошенничества, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В отношении замначальника УФСИН по Саратовской области возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о первом заместителе начальника управления ФСИН по Саратовской области Алексее Рязанцеве. По данным СМИ, он подозревается в махинациях со служебным жильем.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.