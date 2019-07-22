Семья футбольного тренера попала в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Семья футбольного тренера Ростовской команды ФК "Арсенал" попала в ДТП на Ставрополье. Тренер Дмитрий Секач, его жена, двое детей и друг семьи находятся в кисловодской больнице в тяжелом состоянии, сообщается на официальной странице футбольного клуба в соцсети "ВКонтакте".

"19 июля около 22:00 мск на 43-м километре федеральной трассы Минеральные Воды - Кисловодск произошла авария. Водитель автомобиля BMW, находившийся в состоянии опьянения, на высокой скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение его автомобиля с автомобилем Citroen, за рулем которого находился тренер команды Дмитрий Секач. Вместе с тренером в автомобиле находилась вся его семья - супруга Татьяна, дети Даниил [14 лет], дочь Яна [9 лет] и друг семьи Артур, они ехали в гости в Кисловодск к своим близким родственникам. Водитель BMW не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии все пятеро, находившиеся в автомобиле Citroen, получили различные травмы. "В настоящее время Дмитрий Васильевич, его супруга Татьяна, Даниил и Артур находятся в ЦРБ Кисловодска в тяжелом состоянии со множественными, в том числе открытыми переломами грудной клетки, конечностей, разрывами легких и других внутренних органов. В наихудшем, до сих пор в бессознательном состоянии, находится дочь тренера Яна, вчера она была доставлена в Ставропольскую краевую больницу, где ей сделана операция [трепанация черепа], состояние ее оценивается как крайне тяжелое", - сказано в сообщении.

В Кисловодск по поручению руководства ФК "Локомотив", игроком команды 2005 года рождения которого является Даня, прибыл врач команды. Решается вопрос о том, чтобы доставить его авиатранспортом для дальнейшего лечения в Москву

Пресс-служба краевого ГИБДД сообщает, что 19 июля в Предгорном районе в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. "Водитель автомобиля BMW по неустановленной пока причине допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной Citroen. В результате в больницу доставлены оба водителя и три пассажира Citroen, в том числе два ребенка - 14 и девять лет. Установлено, что водитель BMW злостным нарушителем ПДД не является, признаков опьянения не имеет", - говорится в сообщении.