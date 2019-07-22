Прокуратура проводит проверку информации о смерти мужчины после укуса гадюки на Урале

ТАСС, 22 июля. Прокуратура Сосновского района Челябинской области проводит проверку по сообщению СМИ о смерти мужчины в больнице от укуса гадюки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС прокурор района Константин Семченко.

Ранее местные СМИ сообщили, что местного жителя укусила гадюка в деревне Шигаево. Он обратился за помощью в село Долгодеревенское, где ему якобы не смогли помочь. Мужчина умер в тот же день.

"По сообщениям СМИ проводится проверка. Посмотрим, была ли вакцина в районе, изучим, насколько своевременно оказывалась помощь", - сказал он.