СМИ: задержан еще один подозреваемый в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала 21 июля вечером еще одного подозреваемого в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Испании. Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

По ее информации, речь идет о гражданине Румынии. В настоящий момент ведется поиск еще одного мужчины.

20 июля издание сообщило о том, что полиция задержала двух граждан Румынии и испанку по подозрению в причастности к случившемуся. В местных правоохранительных органах корреспонденту ТАСС подтвердили, что ведется расследование, однако не стали уточнять национальность пострадавшей женщины.

Следственный суд Барселоны ранее решил временно освободить из-под стражи троих подозреваемых, у которых изъяли паспорта. Им также запретили покидать Испанию и обязали каждую неделю отмечаться в суде.