В Бурятии депутата приговорили к 9,5 года колонии за незаконную вырубку леса

ТАСС, 22 июля. Суд в Бурятии приговорил депутата сельсовета и предпринимателя Владимира Положенко к 9,5 года колонии общего режима, который вместе с сообщниками незаконно вырубил лес общей стоимостью свыше 30 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Установлено, что члены организованной преступной группы, созданной и возглавляемой Положенко, с апреля 2015 по июнь 2016 года <...> незаконно вырубили на территории Кабанского лесничества за пределами отведенных им лесосек зрелые хвойные деревья в общем объеме более 2,4 тыс. кубометров, причинив ущерб лесному фонду в особо крупном размере на общую сумму свыше 30 млн рублей. Приговором суда Положенко назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Положенко был депутатом сельского совета поселения "Брянское" в Кабанском районе Бурятии. Он признан виновным в совершении 14 преступлений по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Двенадцать его соучастников признаны виновными в совершении аналогичных преступлений. В числе сообщников депутата сотрудник местного лесхоза, он осужден еще и по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Соучастники Положенко приговорены к разным срокам - от двух до девяти лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что отдельно в рамках гражданского судопроизводства будет рассмотрен иск республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии о взыскании с осужденных свыше 30 млн рублей ущерба.