В Москве на концерте Metallica задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полиция задержала на концерте рок-группы Metallica в Москве приезжего из Самары, который находился в федеральном розыске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция задержала 33-летнего приезжего из Самары в ходе концерта Metallica на стадионе "Лужники". Он числился в федеральном розыске. Опознать и задержать мужчину удалось благодаря системе идентификации лиц, которая недавно была внедрена в ряде общественных мест Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный родился в Томской области, а затем перебрался в Самару, где попал в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении ряда преступлений. "После этого мужчина переехал в Москву, где и был задержан", - отметил источник ТАСС.

Metallica уже второй год ездит с программой WorldWired. Европейская часть турне началась в мае в Лиссабоне. В прошлый раз легендарные музыканты выступали в Москве в августе 2015 года. Нынешний приезд стал их шестым визитом в Россию, первый состоялся в 1991 году.