В Туле умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

ТАСС, 22 июля. Девочка умерла в больнице после падения на нее незакрепленных футбольных ворот в Туле. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СК.

"[Девочка] умерла сегодня", - сказали там.

В субботу, 20 июля следственный комитет возбудил уголовное дело из-за травмирования 10-летней девочки на спортивной площадке. Она получила многочисленные травмы в результате падения на нее незакрепленных футбольных ворот. В тяжелом состоянии ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.