{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Туле умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

Она получила многочисленные травмы из-за незакрепленной конструкции на спортивной площадке

ТАСС, 22 июля. Девочка умерла в больнице после падения на нее незакрепленных футбольных ворот в Туле. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СК.

"[Девочка] умерла сегодня", - сказали там.

В субботу, 20 июля следственный комитет возбудил уголовное дело из-за травмирования 10-летней девочки на спортивной площадке. Она получила многочисленные травмы в результате падения на нее незакрепленных футбольных ворот. В тяжелом состоянии ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Теги
РоссияТульская область
Источник: мужчину в Москве избили и похитили за то, что он снял на видео нарушение ПДД
Подозреваемые - двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет - были задержаны, отметил собеседник ТАСС
Читать полностью