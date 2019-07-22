Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил россиян Алексея Кондратьева и Анну Асееву к двум годам условно и штрафу в размере 100 тыс. рублей соответственно за разглашение государственной тайны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Асееву Анну виновной по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 283 ("Пособничество в разглашении государственной тайны") УК РФ и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей, Кондратьева Алексея суд признал виновным по ч. 1 ст. 283 ("Разглашение государственной тайны") УК РФ и приговорил к двум годам колонии условно", - сказала представитель суда.

Материалы дела содержат гриф "совершенно секретно", судебный процесс проходил в закрытом режиме.