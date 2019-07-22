Источник: мужчину в Москве избили и похитили за то, что он снял на видео нарушение ПДД

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Причиной избиения и похищения мужчины на Литовском бульваре в Москве стало то, что он заснял на видео, как автомобиль злоумышленников нарушает правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Потерпевший увидел, что водитель автомобиля Porsche Cayenne нарушает правила дорожного движения на Литовском бульваре и решил снять это на камеру мобильного телефона. Это заметили находившиеся в салоне двое людей. Они вышли из машины и потребовали удалить видео. Получив отказ, они избили гражданина и затолкали в багажник своей машины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские, которые патрулировали в этом районе, заметили произошедшее и начали преследование машины злоумышленников. Через некоторое время они остановили внедорожник на Профсоюзной улице и освободили похищенного. Нарядом скорой помощи потерпевший доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемые - двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет - были задержаны.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). В пресс-службе главка московской полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемых, но подробностей не сообщили.