Нетрезвый житель Якутска повредил экспонаты в городском музее на 1,8 млн рублей

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Житель Якутска в нетрезвом состоянии проник в здание городского музея и повредил ценные экспонаты и витрины, ущерб составил почти 1,8 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте республиканского управления МВД.

"До прихода охранника злоумышленник успел разбить витрины, а также повредить ценные экспонаты. Нанесенный ущерб составил 1 млн 797 тыс. рублей. Сбежав от охраны, он обнаружил на территории музея припаркованную автомашину, с оставленными в замке зажигания ключами, принадлежащую музею", - рассказали в МВД.

Установлено, что в день происшествия 23-летний подозреваемый распивал алкогольные напитки, затем зашел в магазин и похитил сотовый телефон продавца. Далее он направился в городской музей, куда проник, разбив окно на втором этаже. Из музея злоумышленник скрылся на угнанном автомобиле, но не справившись с управлением, совершил ДТП. После аварии его задержали полицейские. При нем был обнаружен похищенный сотовый телефон, который вернули владельцу.

В МВД добавили, что уголовные дела возбуждены по ст. 158 ("Кража"), ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), ст. 166 ("Неправомерное завладение автомобилем").