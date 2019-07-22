Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей

ТАСС, 22 июля. Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.

"По предварительным данным, он может скрываться за границей. Следователи сейчас работают. Если выяснится, что это так, то его могут объявить в розыск", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, бывший гендиректор предприятия вопреки законным интересам заключил договор купли-продажи имущества завода.