Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.

"[Порошенко] повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - цитирует сообщение ГБР в понедельник агентство УНН.

Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском". Он отметил, что бюро получило обращение адвокатов экс-президента о том, что он не явится на допрос, так как принимает участие в предвыборной агитации и просит провести допрос после 21 июля.

Следователи ГБР ведут девять уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют в том числе в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Одно из дел касается расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.