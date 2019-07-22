Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Белореченским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. По версии следствия, днем 18 июля 2019 года фигурант отвел своего 10-летнего сына в сарай, расположенный во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в то время, пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым четырехлетним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды. Оставшийся на цепи мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем, они обратились в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном лишении свободы.