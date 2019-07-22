Более тысячи пассажиров задержанных поездов в Коми перевезли автобусами

ТАСС, 22 июля. Автобусное сообщение организовано между станциями Сосногорск и Ираель в Республике Коми, где было прервано движение поездов из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Перевезено уже более тысячи пассажиров задержанных поездов, говорится в сообщении ОАО "РЖД".

"Сегодня на участке Сосногорск - Ираель Северной железной дороги организовано автобусное сообщение для пассажиров поездов № 41/42 сообщением Воркута - Москва, № 305/306 сообщением Усинск - Сыктывкар, № 53/54 сообщением Сыктывкар - Усинск. По договоренности ОАО "РЖД" с ПАО "Газпром" и правительством Республики Коми до восстановления движения на данном участке курсируют автобусы. Задействовано 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый. На текущий момент автобусами воспользовалось более тысячи человек", - говорится в сообщении.

В связи с ЧП с 22 по 26 июля изменяются маршруты нескольких пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Печора. Чтобы продолжить путь к станциям назначения пассажиры могут воспользоваться автобусным сообщением.

"Возврат и переоформление проездных документов при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов", - добавили в компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону, аварийно-восстановительные работы продолжаются, убраны 14 из 23 вагонов с углем, сошедших с рельсов. На территории Сосногорского района с 22 июля действует режим ЧС.

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции Керки в Сосногорском районе Коми из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец в составе 54 вагонов, повреждены железнодорожные пути, проезда нет. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля. Продажи билетов на ряд поездов приостановлены.