Жителя Кузбасса приговорили к 22 годам колонии за изнасилование трех падчериц

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил к 22 годам колонии местного жителя, который в течение пяти лет насиловал трех несовершеннолетних падчериц. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"), п. "а", "б" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней")", - рассказали в региональном Следственном комитете.

Судом установлено, что мужчина насиловал трех несовершеннолетних падчериц на протяжении пяти лет - с 2012 по 2017 год, пока их матери не было дома. Когда женщине стало известно о домашнем насилии своего сожителя, она обратилась в правоохранительные органы. Дети долгое время не шли на контакт со следствием, так как боялись отчима.

"Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, однако следователю удалось собрать неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления", - отметили в ведомстве.

По итогам психолого-педиатрической экспертизы осужденный признан вменяемым. Отбывать назначенное судом наказание он будет в колонии строгого режима.