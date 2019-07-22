В Петербурге обнаружили тело гражданской активистки с ножевыми ранениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Активистку Елену Григорьеву нашли мертвой в Московском районе Петербурга, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Тело Григорьевой было обнаружено на Пулковской улице в Московском районе", - сказал собеседник агентства.

На теле женщины было обнаружено множество ножевых ранений.

Единомышленники и знакомые активистки, подтвердив сообщение о ее кончине, рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад женщина написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из своих знакомых.

Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Елена Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе, националистической направленности.