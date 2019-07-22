{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевший в Анталью самолет возвращается в Москву из-за отказа двигателя

Лайнер готовится к посадке во Внуково
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", летевший в Анталью, возвращается в Москву из-за отказа двигателя. Как свидетельствуют данные портала Flightradar, самолет совершил разворот над Черным морем, пролетев почти половину пути, и в настоящее время готовится к посадке во Внуково.

По данным источника ТАСС в авиационных кругах, у самолета произошел отказ в работе одного из двигателей.

Самолет авиакомпании "Россия" выполняет рейс FV5861 Москва - Анталья. Самолет находится в воздухе 3 часа 35 мин.

Теги
ТурцияРоссия
В Карелии компанию бизнесмена, подозреваемого во взятках, оштрафовали на 20 млн рублей
Ранее суд приговорил бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии к 8 годам колонии и штрафу 25 млн рублей
Читать полностью