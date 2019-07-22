Летевший в Анталью самолет возвращается в Москву из-за отказа двигателя

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", летевший в Анталью, возвращается в Москву из-за отказа двигателя. Как свидетельствуют данные портала Flightradar, самолет совершил разворот над Черным морем, пролетев почти половину пути, и в настоящее время готовится к посадке во Внуково.

По данным источника ТАСС в авиационных кругах, у самолета произошел отказ в работе одного из двигателей.

Самолет авиакомпании "Россия" выполняет рейс FV5861 Москва - Анталья. Самолет находится в воздухе 3 часа 35 мин.